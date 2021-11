Els Museus Dalí han recuperat aquest 2021 visitants respecte l’any passat, tot i que les xifres encara són lluny de les que els equipaments de Figueres, Púbol i Portlligat tenien abans de la pandèmia. En tot cas, segons va assegurar ahir Jordi Mercader, president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, les expectatives de futur «són bones» malgrat la incertesa del moment, fins al punt que pel 2022 esperen recuperar «entre el 65% i el 75%» dels visitants que els tres museus van tenir el 2019. Si aleshores la xifra es va acostar al milió, durant l’any que ve s’hauria de situar entre els 600.000 i els 700.000, cosa que permetria complir un altre dels objectius: que és fes realitat el benefici de mig milió d’euros que s’ha aprovat en el pressupost.

«Aquest any ha sigut un període especialment difícil sobretot els primers quatre mesos de l’any perquè els Museus han estat molt temps tancats, sense visitants. A partir de juny la cosa va anar millor, i ara segueix anant millor», va destacar ahir Mercader en una compareixença posterior a la reunió ordinària del Patronat. Fins el 30 de setembre, els Museus Dalí han rebut 275.734 visitants, xifra que suposa un augment del 60% respecte a 2020 (172.538) i una disminució del 69% en comparació a 2019 (901.928). De cares a l’any que ve l’objectiu està marcat en recuperar entre el 65% i el 75% dels visitants de 2019, tot i que caldrà veure com evoluciona la pandèmia i quina afectació té en l’economia. Pel que fa a l’origen per països, aquest 2021, un 15’3% de visitants prové de Catalunya, un 29,8% dels visitants ho fa de la resta d’Espanya, i un 29% de França. Destaca la disminució de visitants procedents de Rússia, els Estats Units i l’Àsia.

La Fundació Dalí espera tancar aquest exercici en «equilibri o lleugeres pèrdues» i que el 2022 sigui el del «rellançament». De fet Jordi Mercader, que no va revelar el pressupost total, va dir que preveuen 565.000 euros de benefici l’any vinent. De moment tenen garantides ajudes de la Generalitat (100.000 euros), l’Ajuntament de Figueres (45.000) i el Govern d’Espanya (175.000), uns diners que s’invertiran, per exemple, en projectes de digitalització de les instal·lacions per millorar-ne l’experiència. Aquestes previsions econòmiques, però, estan encara molt per sota dels 3,9 milions d’euros de benefici del 2019, tot i que milloren els 3 milions de pèrdues de 2020, i també l’equilibri o el petit dèficit que es generarà aquest 2021.

Mercader va assegurar que la intenció és que l’any que ve tot el personal, a qui va agrair l’esforç d’aquests mesos, estigui fora de l’ERTO. El Patronat també espera que l’any que ve sigui el del «rellançament» i la consolidació de les xifres de la recuperació, tot i que amb la cautela de saber que en temps de pandèmia mana la incertesa. «Això torna a introduir un element d’inquietud respecte del turisme», va assegurar el president del la Fundació.

Durant l’acte d’ahir a Figueres també es va destacar que la Fundació hagi rebut el premi Tiqets al Museu més rellevant de l’edició 2021, un guardó que atorga aquesta plataforma de tiqueting als museus més ben valorats pels seus visitants. «La intensa activitat internacional de la Fundació també indica que l’interès per Dalí i Gala segueix viu a molts països, tant en formats convencionals d’exposicions temàtiques o retrospectives, com en projectes immersius, que constitueixen una nova i prometedora manera de fer arribar l’obra de Salvador Dalí a grans públics», va dir Jordi Mercader. A proposta seva, el Patronat de la Fundació Dalí ha nomenat secretària general de la Fundació, Isabella Kleinjung, cap dels serveis jurídics de la Fundació.

Mercader va explicar que la Fundació Dalí ha fet front als reptes que ha plantejat la pandèmia del Covid-19 mitjançant una dràstica política d’austeritat i canvis en la gestió que han permès millores en l’aprofitament dels recursos econòmics i humans. El president de la Fundació Dalí va subratllar que «la crisi derivada de la covid-19 ha posat de manifest la fragilitat de les institucions culturals i ha interpel·lat la seva capacitat de gestió, principalment d’aquelles els recursos de les quals provenen de la seva pròpia activitat», com és el cas de la Fundació Dalí. El repte és ara consolidar la línia de recuperació iniciada aquest any per poder fer front als reptes de futur.