Instal·lacions de llum i color vora el Fluvià

El festival Lluèrnia ha arrencat «amb bones sensacions» una edició encara atípica i marcada per la pandèmia que s’allargarà durant tres caps de setmana en comptes de concentrar-se en sis hores, com era habitual. En l’edició del desè aniversari, la cita garrotxina amb la llum i el foc s’ha acostat al riu Fluvià, reivindicant-se com un certamen dedicat a unir art i paisatge.

En aquesta edició, el festival ha decidit esponjar la programació per evitar grans aglomeracions de gent. Si l’any passat ja es va plantejar un festival de quaranta-tres dies, enguany se n’han previst setze, fins al 28 de novembre.

El director del Lluèrnia, Pep Fargas, destaca la bona arrencada del festival aquest cap de setmana passat. «Divendres es va poder passejar amb força tranquil·litat, però dissabte es respirava un ambient similar al de les edicions passades, tant amb veïns d’Olot com amb molta gent vinguda de fora expressament», explica.

A falta de veure com seran els propers caps de setmana, Fargas pronostica que el cap de setmana vinent serà més tranquil, però que l’últim «tornarà a ser multitudinari», perquè serà quan es podran veure les propostes de foc.

El festival proposa en aquesta ocasió instal·lacions amb el riu Fluvià com a gran fil conductor, «per reivindicar el Lluèrnia com a festival de land art, i mostrar que tot que també hi ha paisatge urbà, apostem per la unió de paisatge natural i art en un dels millors moments, cromàticament, de la Garrotxa». Arquitectes, escenògrafs, interioristes o artistes visuals són alguns dels encarregats de posar llum i color a espais com els prats de la Mandra, el fals túnel del tren d’Olot o els paratges de la font de les Tries.

