L'artista i músic garrotxí Arnau Grabolosa ha presentat el seu nou projecte, Grabu, que combina el jazz amb l'electrònica. El primer tema d'aquest alter ego musical és Evening Thoughts, l'avançament d'un nou EP. Aquest tema és l'inici d'un seguit de singles que anirà publicant en els següents mesos, amb dues peces al mes.

Grabolosa, de 20 anys, és guitarrista de bandes com la Black Music Big Band, Anglès Algueró o Júlia Blum; productor i mànager del grup Sabana i director del Mússol, un festival solidari per recaptar fons en la lluita contra el càncer infantil on han participat en les seves dues edicions noms com Amaia, Ferran Palau, Núria Graham, Miki Núñez, Meritxell Neddermann, entre altres.

Actualment estudia producció musical a Girona i treballa com a professor de música.