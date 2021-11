Una massa coral de trenta intèrprets caracteritzats com a policies nord-americans protagonitzen 'Bros', una obra que «planteja la necessitat de la desobediència humana en alguns casos per evitar el totalitarisme», segons ha dit aquest dimecres el seu autor, Romeo Castellucci. El festival Temporada Alta de Girona acull demà al Canal-Centre d'Arts Escèniques de Salt l'estrena a Espanya d'aquesta fosca paràbola sobre la violència. La nova proposta del prestigiós director d'escena italià aborda qüestions com la relació amb la llei, la responsabilitat individual i col·lectiva i la submissió al poder, encara que l'artista ha afirmat avui a Barcelona que l'obra no pretén fer una «crítica social», sinó més aviat ser «una metàfora de la humanitat en la qual tothom respon a ordres». En aquest sentit, el director ha destacat que amb 'Bross' no pretén donar una visió crítica de la policia ni tampoc qüestionar la seva existència, sinó «plantejar la necessitat de la desobediència humana en alguns casos per evitar el totalitarisme».

Trenta intèrprets pujaran demà i demà passat a l'escenari de Salt vestits d'agents, encara que el director italià ha assegurat que «la imatge platònica dels policies nord-americans no va ser una idea preconcebuda, sinó que va sorgir en el desenvolupament de l'obra». Aquesta peça és una de les propostes més destacades del festival Temporada Alta de Girona i s'emmarca en la Setmana de Programadors, que aquest any torna a la presencialitat i reuneix onze espectacles de creació contemporània. La Setmana de Programadors d'aquest any manté la seva estructura habitual i combina produccions d'alguns artistes catalans reconeguts internacionalment, com La Veronal, Agrupación Señor Serrano, Frederic Amat i Cabosanroque, amb altres propostes d'artistes menys coneguts que estan començant a tenir rellevància internacional o tenen potencial per tenir-la, com David Espinosa, Antes Collado i Lorena Nogal. Aquest programa es completa amb companyies de fora de Catalunya, com les de Romeo Castellucci, Angélica Liddell, Macarena Recuerda, i José Antonio Portillo.

Així, Angèlica Liddell estrenarà divendres al Temporada Alta la seva nova peça titulada 'Terebrante', que només s'ha vist a Orleans (França). Seguint la línia radical que caracteritza l'artista, l'obra pren com a referència el 'cantaor' Manuel de los Santos 'Agujetas' per tractar temes recurrents en la seva producció artística, com el dolor i l'esforç en la vida i en els processos de creació. Un altre espectacle que es veurà durant la Setmana dels Programadors, també coproducció del festival, és "A pie", la proposta instal·lativa de José Antonio Portillo amb Enric Monfort que combina música, tecnologia, arts plàstiques i teatre per explorar els conceptes de maternitat i paternitat i vincular els espectadors amb el nen que porten a dins. Així mateix, La Veronal, una de les companyies més internacionals de Catalunya, presentarà l'última coproducció d'aquesta setmana, "Sonoma", una obra que s'havia d'haver estrenat a Temporada Alta l'any passat, encara que la pandèmia va obligar a presentar-la en format digital.