La Setmana de Programadors del Temporada Alta arriba a la desena edició i des d'aquest dijous fins diumenge oferirà onze espectacles d'artistes que dialoguen a través de múltiples estils i gèneres, sota la marca 'Sacsejat amb Temporada Alta'. Les obres de creació contemporània seran les grans protagonistes d'aquest desè aniversari que, a més, recupera la presencialitat. Hi participaran una vuitantena de programadors de fins a vuit països que viatjaran a Girona per descobrir noves propostes. La programació d'enguany manté la seva estructura habitual i combina produccions d'artistes del país reconeguts internacionalment amb d'altres d'artistes i companyies del país que estan prenent embranzida internacional.

El Temporada Alta ha esdevingut al llarg dels anys un espai d'exhibició i descobriment de propostes de creació contemporània amb la Setmana dels Programadors com a màxim exponent. Aquesta desena edició –l'any passat es va haver de suspendre per la pandèmia- se celebrarà des d'aquest dijous i fins diumenge amb onze espectacles de diversos estils i gèneres: des de la dansa, passant pel teatre d'objectes o les perfomances. I ho farà de la mà d'artistes reconeguts internacionalment (La Veronal, Agrupación Señor Serrano, Federic Amat o Cabosanroque) i d'altres propostes d'artistes i companyies dels que s'estan donant a conèixer i tenen un gran potencial (David Espinosa, Antes Collado o Lorena Nogal. El programa, a més, es complementarà amb altres companyies internacionals o de fora de Catalunya que estrenen o presenten els seus treballs al festival: Romeo Castellucci, Angélica Liddell, Macarena Recuerda o José Antonio Portillo.

Durant aquests dies, els artistes i la vuitantena de programadors que hi participaran es podran posar en contacte amb l'objectiu de buscar col·laboracions. L'adjunt de direcció artística del Temporada Alta, Narcís Puig, diu que aquesta edició serà molt semblant a la normalitat i que hi participaran els programadors que solien tenir de mitjana. «Es nota que la gent torna a tenir ganes de viatjar i veure coses», assegura Puig. El projecte, a més, casa amb la vocació del Temporada Alta que treballa per ajudar a internacionalitzar els projectes dels artistes catalans, creant «vincles» per coproduir espectacles amb operadors estrangers i participant en coproduccions amb artistes internacionals. De fet, enguany el festival en presenta quatre. Un és Bros de Romeo Castellucci, que es podrà veure a El Canal de Salt el dijous i el divendres. El creador italià abordarà en aquesta peça aspectes com la submissió al poder, la relació amb la llei i la responsabilitat individual i col•lectiva en un espectacle on els actors reben ordres a través d'uns auriculars i que, segons ha explicat el mateix autor, neix d'una experiència personal seva. L'espectacle, en coproducció amb diversos agents europeus s'estrena a l'estat espanyol en el marc del festival.

Una altra de les coproduccions és 'Terebrante', d'Angèlica Liddell. Seguint la línia radical que caracteritza a l'artista, l'obra pren com a referència el cantaor Manuel de los Santos 'Agujetas' per tractar temes recurrents en la seva producció artística, com el dolor i l'esforç a la vida i en els processos de creació. L'altre espectacle que es veurà a la Setmana de Programadors, també coproducció del festival és 'A pie'. La proposta instal·lativa de José Antonio Portillo amb Enric Monfort, que combina música, tecnologia, arts plàstiques i teatre, explora els conceptes de maternitat i paternitat i vincula els espectadors amb l'infant que porten dins. La Veronal, una de les companyies més internacionals del país, presenta la darrera coproducció d'aquesta setmana. 'Sonoma' s'havia d'estrenar a Temporada Alta de l'any passat en versió de sala a la italiana, però finalment la pandèmia va obligar a presentar-la en format digital. Ara, després que el muntatge hagi evolucionat, i que aquest estiu s'hagi vist al Festival d'Avinyó, es podrà veure a Girona.

Un projecte transfronterer

D'altra banda, tres dels espectacles programats estan inclosos en el projecte europeu transfronterer 'Pyrenart'. Es tracta de 'Sonoma', 'That's the story of my life', l'espectacle on Macarena Recuerda explica la seva vida en el que va ser la primera producció de la companyia, i 'RRR', el diàleg entre la dansa de La Veronal, la música i l'espai sonor de Cabosanroque i les imatges pictòriques de Frederic Amat. En el programa d'aquesta setmana s'inclouen propostes d'artistes i companyies del país que actualment estan prenent embranzida internacional. És el cas d'Antes Collado amb 'Crisálida', un espectacle de dansa sobre els canvis vitals fet amb un llenguatge i estètica propis. També David Espinosa, que mostrarà l'obra 'Conferència espectacular' on repassarà les avantguardes escèniques europees amb joguines i objectes de casa. O Lorena Nogal, que presenta per primer cop una peça pròpia al festival: 'L'elogi de la fissura'. En canvi, tornarà al festival Andrea Díaz amb el muntatge 'M.A.R. Un discurso plástico a través del espacio', una peça sobre arquitectura paisatge i família.

Reflexions, una setmana després

Amb l'objectiu de refermar el seu posicionament internacional, a més, el festival ha programat per la setmana posterior (del 25 a 27 de novembre) a la de programadors una trobada 'satèl·lit' de la Xarxa Internacional per a les Arts Escèniques Contemporànies (IETM). Està previst que hi assisteixin més de 120 professionals d'arreu del món per reflexionar sobre iniciatives que han fomentat el canvi social i explorar maneres de «deconstruir» el paper de les arts a la nostra societat.