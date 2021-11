L’actriu gironina Marta Ribera compartirà escenari a partir de demà dijous amb Antonio Banderas en la versió del musical Company de Stephen Sondheim que l’intèrpret andalús dirigeix i protagonitza al Teatro del Soho Caixabank de Màlaga, que ell mateix fa fundar l’any 2019. Al costat de Ribera, actuen en la funció (que es representarà fins a finals del mes de desembre) una vintena d’actors i actrius i una trentena de músics, que van iniciar als assajos el setembre passat.

Company suposa un pas més en la llarga carrera de Marta Ribera en el teatre musical. L’actriu, cantant i ballarina nascuda a Girona el 1971 ha tingut una presència destacada en muntatges com Cabaret, West Side Story, Jekyll & Hyde, Chicago, El jovencito Frankenstein, Spamalot... En televisió ha participat en sèries como Fuera de control, Mis adorables vecinos o Un paso adelante, entre d’altres.

La possibilitat d’actuar a Company li va arribar de la mà del director de producció, Marc Montserrat-Drukker, amb qui havia coincidit a Spamalot: «Vaig anar a Màlaga i vaig fer una audició, que segurament és la que m’ha sortit millor de la meva carrera, perquè no m’acaben d’agradar, aquestes proves, m’hi poso nerviosa i no dono el millor de mi. Però aquest cop, suposo que gràcies al tracte excel·lent que hi vaig rebre, tot va anar fenomenal!»

Company, amb música i lletra de Sondheim, es basa en els dubtes del protagonista, Robert, que és solter, sobre si hauria de casar-se. Entre els amics amb els quals aborda aquest dubte hi haJoanne, que interpreta Marta Ribera, i, que segons el programa de mà del teatre «és rica, sofisticada i força perversa, li agrada burlar-se de tot el món. Sobretot de Larry, que és l’últim a la llista de marits. Insultar els homes és la seva manera de mantenir una independència que no voldria perdre».