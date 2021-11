Bros, «un malson molt lúcid sobre el mecanisme de la violència» del prestigiós director Romeo Castellucci, obre avui la Setmana de Programadors, els intensos dies que converteixen el festival Temporada Alta en un aparador per a la creació contemporània. Fins al 21 de novembre, el festival ha programat onze espectacles d’artistes perquè 82 programadors d’arts escèniques de vuit països puguin conèixer de primera mà les noves produccions catalanes de creació contemporània i descobrir projectes nacionals i internacionals que busquen coproductors.

La setmana s’enceta aquest vespre al Canal de Salt amb l’estrena a l’Estat de Bros, una de les quatre coproduccions del festival que es podran veure aquests dies.

Castellucci planteja la peça fent servir la policia com una «metàfora de com exercim la violència com a societat». «No és una crítica a la policia ni una reflexió o anàlisi, no hi ha pensament racional, però a través de la policia es mostra una mirada cap a nosaltres mateixos», explica sobre un muntatge nascut d’una experiència personal a París, durant les reivindicacions dels armilles grogues.

Castellucci posa una vintena d’intèrprets no professionals sobre l’escenari, que hauran de seguir les ordres que rebin a través d’uns auriculars, sense assaigs prèvis. «Han d’actuar com robots autòmats que compleixen ordres, no hi ha temps per a pensar perquè», explica l’italià, que quan es va assabentar de l’assassinat de George Floyd a mans d’un agent va pensar a renunciar a l’espectacle «perquè sentia que la realitat superava la ficció».

Una de les altres coproduccions del festival que arriben a Girona és Terebrante, un espectacle performàtic i sense text d’Angelica Liddell en què reflexiona sobre el dolor i els processos de creació prenent com a referència el cantaor Manuel de los Santos, el Agujetas.

La tercera és Sonoma, d’una de les companyies de dansa catalanes més internacionals, La Veronal, i que gira entorn de l’univers de Luis Buñuel, mentre que la quarta és A pie de José Antonio Portillo i Enric Monfort. Dedicada a explorar temes com la paternitat i la maternitat, és una instal·lació de gran format en forma de cervell amb calaixos que s’obren i tanquen de forma automàtica, teixint formes, música i paraules, en una «al·lusió al caos i l’ordre» que arriba amb els fills, explica Portillo.

Altres títols que passaran per aquests dies del festival són That’s the story of my life, l’espectacle on Macarena Recuerda explica la seva vida en el que va ser la primera producció de la companyia; RRR, un diàleg entre la dansa de La Veronal, la música i l’espai sonor de Cabosanroque i les imatges pictòriques de Frederic Amat; The mountain d’Agrupación Señor Serrano o Crisálida, una peça de dansa d’Antes Collado sobre dels canvis vitals fet amb un llenguatge i estètica propis.

Conferència espectacular de David Espinosa o la primera peça pròpia de Lorena Nogal, L’elogi de la fissura, també formen part del cartell de la Setmana de Programadors.

Per la setmana vinent, el festival també organitza una trobada «satèl·lit» de la Xarxa Internacional per a les Arts Escèniques Contemporànies (IETM) amb 145 professionals d’arreu del món reunits a Girona per reflexionar plegats sobre el futur del sector.