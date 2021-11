Només sis pel·lícules en català com l’any passat, competiran pels premis Gaudí, que s’entregaran el 6 de març al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en una gala «diferent i moderna». En total, hi ha 59 produccions candidates per a les 22 estatuetes del certamen: vint-i-tres llargmetratges, quinze curtmetratges, deu documentals, una pel·lícula d’animació, quatre per a televisió i sis europees.

Opten al premi a la millor pel·lícula sis produccions en català, la mateixa xifra que a l’edició passada, i una de les més baixes de tota la història del certamen, només superada per la primera edició dels Gaudí, amb quatre produccions.

Les candidates d’enguany són Sis dies corrents, de Neus Ballús; El ventre del mar, d’Agustí Villaronga; Visitant, d’Alberto Evangelista; El cau, de Pere Solés; Cineclub, de Mireia Schröder i Carles Gorres, i Tros, de Pau Calpe Rufat.

La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith ColellColell, alerta d’«un problema greu per la diferència de pressupost» entre els films en versió catalana i no catalana, ja que les sis produccions catalanes candidates van comptar amb un pressupost mitjà de 720.000 euros, mentre que les altres llengües van ser de 2 milions.

Per a Colell, també hi ha manca d’accés de la dona a llocs de lideratge a les produccions, ja que la presència de les professionals en el rol de direcció és del «miserable» 31% i disset de les 59 obres candidates són dirigides o codirigides per dones, encara que les guionistes superin el 38%.

Critica que els pressupostos amb què treballen les dones «són molt inferiors» als dels seus companys homes, un 40% menor, ja que el pressupost mitjà de les obres de dones se situa en els 1,3 milions, mentre que el dels homes és de 2,2 milions.