L'hotel casino MGM de Las Vegas, als Estats Units, ha estat l'escenari de la XXII entrega dels Premis Grammy Llatins, que s'ha saldat amb tres guardons per a l'espanyol C. Tangana, ha confirmat a Camilo com un dels artistes del moment i a Yotuel com l'autor de la melodia de l'any.

La gala ha comptat amb l'actuació del propi C. Tangana, que ha pujat al mateix escenari que Gloria Estefan, Ozuna, Rubén Blades, Christina Aguilera o Bad Bunny, encarregat de tancar aquesta edició.

Així, l'espanyol ha rebut el premi a Millor Cançó Alternativa per 'Nominao' i el de Millor Cançó Pop/Rock per 'Hong Kong' --temes en col·laboració amb Jorge Drexler i Andrés Calamaro, respectivament--; a més, el productor Alizz s'ha fet amb el guardó a la Millor Mescla pel disc 'El Madrileño'.

Per la seva banda, el colombià Camilo ha pujat a l'escenari en quatre ocasions per rebre les estatuetes pel Millor Album Vocal Pop, per 'Mis Manos'; Millor Fusió o Interpretació Urbana, pel remix de 'Tattoo' amb Rauw Alejandro; per la Millor Cançó Tropical, que ha estat para 'Dios así lo quiso'; i per la Millor Cançó Pop, amb 'Vida de Rico'.

D'igual manera, Yotuel ha rebut el guardó a la Millor Cançó Urbana per 'Patria y Vida' --en col·laboració amb Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky--, i que també li ha servit al cantant cubà per recollir l'estatueta a Millor Cançó de l'Any.

Un altre dels grans noms de la nit ha estat el cantautor panameny Rubén Blades, a qui l'Acadèmia Llatina d'Arts i Ciències de l'Enregistrament ha reconegut com la Persona de l'Any 2021.

A més, s'ha fet amb el guardó a l'Àlbum de l'Any per 'Salswing!', una combinació de salsa i jazz en col·laboració amb l'orquestra de Roberto Delgado, els qui també han treballat amb Blades en 'Salsa Plus!', que ha aconseguit el premi a Millor Àlbum de Salsa.

Resta de guanyadors

Enregistrament de l'Any: 'Talvez', de Caetano Veloso i Tom Veloso.

Millor Nou Artista: Juliana Velásquez.

Millor Àlbum Vocal Pop Tradicional: 'Privi', de Juan Luis Guerra.

Millor Interpretació Reggaeton: 'Bichota', de Karol G.

Millor Àlbum de Música Urbana: 'El Último Tour del Mundo', de Bad Bunny.

Millor Cançó de Rap/Hip-hop: 'Booker T', de Bad Bunny.

Millor Àlbum de Rock: 'El Pozo Brillante', de Vicentico.

Millor Cançó de Rock: 'Ahora 1', de Vicentico.

Millor Àlbum Pop/Rock: 'Origen', de Juanes.

Millor Àlbum de Música Alternativa: 'Calambre', de Nathy Peluso.

Millor Àlbum de Cumbia/Vallenato: 'Las Locuras Mías', de Silvestre Dangond.

Millor Àlbum de Merenga o Bachata: 'Es Merengue Algún Problema?' de Sergio Vargas.

Millor Àlbum Tropical Tradicional: 'Cha Cha Cha: Homenaje A Lo Tradición', d'Alain Pérez, Issac Delgado i Orquestra Aragón.

Millor Àlbum Tropical Contemporani: 'Brazil305', de Gloria Estefan.

Millor Cançó Tropical: 'Dios así lo quiso', de Juan Luis Guerra.

Millor Àlbum Cantautor: 'Seis', de Mon Laferte.

Millor Àlbum de Música Ranchera/Mariachi: 'A Mis 80's', de Vicente Fernández.

Millor Àlbum de Música de Banda: 'Nos Divertimos Logrando lo Imposible', de Grupo Firme.