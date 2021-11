Al McKay, guitarrista, productor i compositor de Earth, Wind & Fire, reviurà l’estiu vinent a Roses els grans èxits de la cèlebre banda de música disco de la dècada dels 70, en un concert que tindrà lloc al parc de La Ciutadella dins el festival Sons del Món. El certamen empordanès, que celebrarà el seu 15è aniversari entre el 22 de juliol i el 7 d’agost, va confirmar també ahir que Oques Grasses repetiran l’any vinent al cartell, després de la reeixida actuació del passat estiu. El grup osonenc, que el 2022 commemorarà una dècada de trajectòria damunt els escenaris, també va confirmar ahir que actuarà a la platja de l’Estartit, dins festival Ítaca, el dia de Sant Joan.

Amb èxits com September, Let’s Groove, Got to Get You into My Life o Boogie Wonderland, Earth Wind & Fire es van convertir en un dels grans referents de la febre disco dels 70. A Roses, McKay actuarà acompanyat d’una banda de músics especialistes en el gènere amb els quals repassarà bon part d’aquells emblemàtics temes.