Sopa de Cabra continua amb la celebració dels 30 anys del disc Ben Endins, amb diverses iniciatives. La primera, estrenada la passada mitjanit, és una nova versió de la cançó El boig de la ciuttat, produïda per David Rossell, que vol apropar aquest clàssic de la música catalana a les noves generacions. Per això el grup liderat per Gerard Quintana s’ha volgut acompanyar a l’hora de tocar-la per tres dels artistes amb més seguidors i popularitat del moment entre el públic més jove: Álvaro Soler, Alfred García i Ramon Mirabet.

Aquesta nova versió, que també disposa d’un videoclip, està disponible a totes les plataformes digitals i a Youtube des de la passada mitjanit. És una més de les iniciatives que el grup ha previst per celebrar aquests 30 anys del disc més venut del rock català, enregistrat a la mítica sala Zeleste. Però n’hi ha més. Per exemple, que la bona acollida de la gira que Sopa de Cabra ha protagonitzat aquest any per commemorar l’efemèride tindrà continuïtat com amínim durant tot el 2022, gràcies a la bona resposta del públic. Els gironins van omplir en la majoria de festivals d’estiu de Girona i Catalunya, i el mes passat van fer dues actuacions seguides a l’Auditori de la capital per fer front a l’alta demanda. De la continuació de la gira encara no se n’han dit ni dates ni llocs.