L’helenista empordanès Eusebi Ayensa (Figueres, 1967) ha guanyat el 38è Premi d’assaig Josep Vallverdú amb De l’una a l’altra riba (Un homenatge a Grècia), una obra en què reivindica les arrels mediterrànies del país. L’autor, ex director de l’Institut Cervantes a Atenes i Frankfurt, destaca que es tracta d’una mena d’assaig històric que aborda les relacions culturals catalano-gregues en un moment en que els instituts veuen amenaçades assignatures com les de llatí i grec per la nova reforma educativa que s’està plantejant.

Ayensa explica que ja al pròleg de l’assaig arrenca indicant que es tracta d’un llibre «difícil de definir» fins i tot per ell mateix. En essència busca reivindicar les nostres arrels mediterrànies en la idea que «Catalunya serà mediterrània o no serà». Així, afegeix que es tracta d’un assaig històric però també és un llibre de memòries del seu pas com a gestor de l’Institut Cervantes d’Atenes entre els anys 2007 i 2012.

En aquest sentit, Ayensa fa referència al relat sociològic que es pot apreciar en l’assaig, ja que en aquella època Atenes vivia uns moments difícils, amb manifestacions i moltes càrregues policials, ja que per Europa, arran de la crisi econòmica, Grècia es veia com una «vergonya» i es qualificava els seus habitants de «dropos i inútils».

Ayensa no estava d’acord en aquesta definició dels grecs i considera que el país estava vivint una situació extrema, «morint-se d’Alzheimer» perquè es va oblidar del seu passat.

Segons l’autor, s’havien oblidat que havien estat el «far que il·luminava culturalment Europa» i per això ha volgut recuperar aquests lligams amb Catalunya i ajudar als grecs a sortir d’aquest atzucac per un moment, des d’Empúries fins als temps moderns.

Enguany s’han presentat un total de 52 originals als Premis Literaris de Lleida. A més d’Ayensa, l’altre guardonat ha estat Francesc Pastor, guanyador del 26è Premi de poesia Màrius Torres per Ànima, un llibre de poemes que busca la «introspecció» de la persona al llarg del temps.