groc de tardor

Si algú llegeix només aquest títol pot pensar que el bisbe s’ha equivocat: tot just estem a finals de novembre, de manera que encara no hem acabat l’any. I és veritat si només pensem en l’any civil, però no és veritat si ens fixem en l’any litúrgic.

Aquest diumenge és el darrer de l’any segons la litúrgia de l’Església, perquè el proper diumenge comença el temps d’Advent, que significa l’inici d’un nou any per a les celebracions eclesials.

A més, en aquest darrer diumenge també celebrem la festa de Crist Rei de l’univers. Per a alguns, aquesta expressió no és gaire encertada. Cal situar-la en el temps. En realitat, equival a dir «Crist és el Senyor».

Amb aquesta expressió s’ha lloat Crist, se li ha cantat, se l’ha invocat abans de morir. Però alguns se n’han servit per colpejar i vexar els qui consideraven enemics de la seva pròpia ideologia profanant el nom de Jesucrist. Per això se’ns imposa viure el veritable significat de la festa. Per entendre bé la festa i que ens ajudi a valorar l’any litúrgic viscut, cal canviar de diccionari i fer servir el de Jesús de Natzaret.

«Tu ets rei?», pregunta el representant de l’home més poderós de la terra, l’emperador de Roma, a un home –un tal Jesús de Natzaret– per a qui es demana pena de mort, la crucifixió. La resposta del natzarè, totalment desconcertant, és: «Sí, jo soc rei! La meva missió és ser un testimoni de la veritat, i per això he vingut al món».

Tots tenim clar que Jesús no presentava ni l’aspecte ni el tarannà ni les aspiracions que tots entenem que corresponen a un rei, tal com coneixem per la història humana. Res a veure amb palaus, escorta, luxes, aristocràcia, poder, riquesa, refinament... I malgrat això, Jesús respon: «Soc rei». Per a Jesús, ser rei és ser testimoni de la veritat, i la seva contundent afirmació ens demana recordar expressions evangèliques que manifesten per què ha vingut i què fa el Fill de l’home no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida [...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana).

El groc de tardor és un sedant silenciós. Ens arriba per l’anunci del temps, per les vistes de paisatge a la tele, amb més o menys intensitat, i a través de la natura, que executa una simfonia d’una varietat de grocs digna d’una pinacoteca.

Agraeixo la meva tardor, que m’arriba através de la finestra que s’obre vers la muntanya de la Marede Déu del Àngels, i que es limita a mitja dotzena de plàtans joves, que en poques setmanes van agafant tots els grocs fins al coure de les fulles, que espera la primera tramuntanada per voleiar a la terra d’on ha sorgit.

Una tramuntana forta sacseja el brancam en una dansa sonora de tempesta, una dansa bèl·lica, que resisteix el temporal. Fullam i boles -aquestes boles dures i fecundes de plàtans- són una lliçó d’esperança.

Plàtans que es despullen, a l’hivern, perquè ens inundi el sol, i a l’estiu s’omplen de fulles que s’enllacen, atapeïdes, com una tenda, per protegir-nos del mateix sol i la saba silenciosa recorre fins a la punta més llunyana del terra, com un misteriós ordinador invisible.

Tramuntana i fragilitat de fulles: la vida humana funciona, encara que no ho sembli, amb una precisió més profunda que la del plàtan. No viu per a si mateix. Té un currículum dibuixat des de l’eternitat. És una lluita per mantenir-se en la força i la bellesa de l’amor.

Una vida humana és molt més bella que el retaule d’or del seu fullam. Nosaltres sabem que cada dia torna a pujar la saba fins al cor. No hi ha tramuntanaque doblegui la voluntat humana arrelada en la força de Déu que l’ha creada. I mirar la capella blanca dels Àngels ens omple d’esperança.