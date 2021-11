El cantautor de Verges Lluís Llach tornarà per un dia als escenaris després de catorze anys retirat del món de la música amb un gran concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el proper 18 de desembre per a l’impuls a la iniciativa Debat Constituent. El músic vergelità protagonitzarà un espectacle coral amb molts artistes col·laboradors amb direcció musical de Carles Cases i escènica de Lluís Danés. Natxo Tarrés, el Mag Lari, Joan Reig,, els Catarres, Montse Castellà i Joan Dausà són alguns dels noms confirmats per al concert, que Llach descarta que suposi el seu retorn als escenaris.

Debat Constituent ja ha posat a la venda les 16.000 entrades disponibles, en una primera fase restringida als registrats o que es registrin a la plataforma, per un concert que vol difondre la seva existència i donar força a l’actual fase «participativa» d’aquest moviment que, segons els seus impulsors, treballa per establir les bases constitucionals per al futur polític de Catalunya.

Aquells que no es registrin a Debat Constituent però vulguin assistir al recital hauran d’esperar al 29 de novembre per a poder comprar les entrades, amb preus que van dels 25 als 60 euros.