L’escriptor begurenc Miquel Martín va rebre ahir al vespre premi Setè Cel en un acte a la biblioteca Iu Bohigas de Salt. Martín ha guanyat el premi per la novel·la La drecera, que narra el pas a l’adolescència d’un jove a l’Empordà, imposant-se a les altres dues obres finalistes: Ignot de Manuel Baixauli i La casa de foc de Francesc Serés. El jurat del Setè Cel està format per Vicenç Villatoro i en són vocals Guillem Terribas, Miquel Berga, Albert Rossich i Margarida Casacuberta, així com l’alcalde de Salt, Jordi Viñas i la regidora de Cultura, Núria Heras. Durant aquesta edició del guardó, a banda del club lector de Salt hi ha participat el de Santa Coloma de Farners.