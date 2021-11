Rubén Blades, el colomnià Camilo i el tema Patria y vida contra el Govern cubà van compartir la glòria a la 22 edició dels Latin Grammy, que van tornar a Las Vegas després que la cerimònia del 2020 hagués de ser virtual per la pandèmia. El palmarès de la festa de l’Acadèmia Llatina de l’Enregistrament va ser molt repartit i majoritàriament masculí, ja que també va situar a llocs destacats a C. Tangana amb el seu exitós disc El madrileño; a l’incombustible Juan Luis Guerra; i a l’estrella del gènere urbà Bad Bunny.

De la mà de C. Tangana, el productor català Cristian Quirante, conegut com a Alizzz, va recollir tres Grammy Llatins. L’argentina establerta a Catalunya Nathy Peluso es va erigir amb el gramòfon daurat de millor àlbum alternatiu per Calambre. Love of Lesbian, que optava a tres premis no en va aconseguir cap, i tapoc Jordi Savall, nominat per Beethoven: Revolutions Symphonies.