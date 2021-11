La música viscuda d’una forma activa ha tornat aquest cap de setmana als carrers i places de Cassà de la Selva de la mà de la cinquena edició del festival Càntut.

La cita dedicada a la difusió del patrimoni musical de transmissió oral ha reaparegut amb força després del parèntesi forçat per la pandèmia i divendres va arrencar amb un concert del trio Marala, que van fer el ple. Va ser en una primera nit en què també es va poder sentir Més lloc per a la fosca, una curiosa proposta en forma de musical experimental que mescla l’imaginari de Víctor Català amb les cançons populars, i un dels plats forts d’aquesta edició, el concert conjunt dels empordanesos Fetus i Jaume Arnella, una peça clau per entendre com la cançó popular ha arribat fins als nostres dies, pel qual també es van exhaurir les entrades.

El cant en comunitat va tornar ahir al migdia, amb un vermut cantat a càrrec de Virolailo, un grup improvisat de Cassà que va oferir una cantada a la plaça de la Coma animant els assistents a afegir-se als seus cants. La jornada d’ahir també va incloure un concert d’Artur Blasco -hi havia prevista la participació d’Arnau Obiols, que va ser baixa per motius de salut- i un Càntut a Taula amb Quedem en Paus i Julivert. Van completar el dissabte l’estrena del documental Arrel, dirigit per Ester Plana, Quim Rutllant i Sergi Guix, que fa una radiografia de la tendència entre els joves artistes de mirar cap a l’arrel i Llavors de fonoll, a més d’una taula rodona sobre l’Alzheimer i la música.

Una doble sessió de Reggae per xics i la proposta de Minimíssima, que barreja cançons tradicionals, poemes musicats, composicions pròpies i la dansa d’arrel, obren la programació d’avui, recta final del Càntut. El Dinar de Cantadors, en què Montse Casanova convidarà els començals a alternar el menú i les cançons és una de les cites més destacades del dia. Ja a la tarda, hi ha previst l’espectacle Palmira, dedicat a Palmira Jaquetti; la presentació de les cançons de Beget recollides per Kristin Müller, el concert de Mayalde, i l’actuació de Paula Grande i Anna Ferrer centrada en el rol de la dona en el repertori tradicional.