Diu: «Era igual la peripècia per la qual estigués passant el rei, allà hi havia el CNI per treure’l del mal pas».

Des que Joan Carles va venir a viure a Espanya el 1948 i fins a la seva arribada al tron el 1975, els serveis secrets franquistes van estar espiant-lo les 24 hores del dia. Llavors, va adonar-se que quan fos rei, si volia mantenir-se en la prefectura de l’Estat, li seria imprescindible comptar amb el suport dels serveis d’intel·ligència. Així va ser durant els anys que va estar regnant, sempre que tenia un problema allà estaven els espies.

A Joan Carles I no el van treure de l’últim «mal pas». Què creu que va passar?

Que no va escoltar al CNI. El 2004, poc després de conèixer a Corinna, Alberto Saiz, director del CNI, va pensar que Corinna era una relació perillosa per al monarca i així li ho va dir. Joan Carles va deixar de parlar-li de l’alemanya. Amb el pas dels mesos, Saiz va decidir obrir una investigació sobre Corinna per espiar-la i saber tot el que feia. Però ho va fer sense informar el rei, que s’hi hauria oposat. Si el rei hagués fet cas al CNI ara ocuparia el tron.

El rei se’n va anar molt abans que explotessin les acusacions més serioses. Van alertar-lo?

Era evident el desprestigi que acumulava i la necessitat d’abandonar la prefectura de l’Estat com a via de solució perquè la monarquia es recuperés.

Assegura que uns certs informes, sobre les parelles de Felip VI i sobre Corinna, es van fer desaparèixer.

Els informes sobre Gigi Howard, Eva Sannum i Letizia Ortiz no es van arribar a arxivar mai. Joan Carles els va demanar als directors de l’espionatge quan eren parelles de Felip i aquests li van lliurar l’original, no es van quedar amb la còpia. No obstant això, els anys d’espionatge sobre Corinna sí que van desaparèixer, així si algú els demana en el futur, inclosos algun jutge, poden contestar amb tranquil·litat que no existeix res sobre aquest tema.

Felip VI va suposar un punt d’inflexió en la relació de l’espionatge i la Corona.

L’obsessió de Joan Carles d’utilitzar el servei secret per al seu benefici ha desaparegut. Felip només el fa servir, com el Govern, per obtenir la informació que necessita per a exercir la seva feina al poder. Però no arrossega els problemes del seu pare amb les amistats perilloses o l’obsessió amb els diners.

A Catalunya s’ha parlat molt dels espies, que (segons el New York Times) volien desestabilitzar Espanya a través de la separació de Catalunya.

És evident que en la geoestratègia mundial Espanya està al bloc de la Unió Europea i l’OTAN, i Rússia farà sempre el que pugui per desunir-lo, igual que fa amb ells el bloc occidental. Però em fa la sensació que no hi ha proves determinants d’aquest suport, no per a un jutge, encara que sí per a serveis com la CIA.

L’espionatge s’ha centrat en els últims anys a Catalunya?

Catalunya ha estat una de les prioritats de l’espionatge l’última dècada. Amb Félix Sanz a la direcció del CNI, es va muntar una operació permanent per obtenir informació de les accions que preparaven els independentistes i informar el Govern. També es va posar en marxa una campanya per intentar fer front als seus arguments per sortir d’Espanya. En general, els seus resultats no van ser molt bons.

Creu que la intel·ligència informa de tot als governs democràtics?

No en tinc cap mena de dubte. Al servicio de Su Majestad és una recerca que abasta els últims 50 anys i he pogut constatar la lleialtat de tots els directors del servei secret als seus respectius governs. El que no fan és explicar-los els mètodes que utilitzen per a obtenir la informació, cosa que els ministres també prefereixen desconèixer.

A vegades sembla que certa informació es dona en el moment indicat, com si estigués reservada.

El servei secret facilita la informació als seus caps del Govern, ara i abans. I en general són aquests, no els espies, els que en determinats moments la filtren per a complir els seus interessos. Així va passar amb l’entrevista que va mantenir Carod-Rovira, conseller en cap de la Generalitat, amb membres d’ETA per aconseguir una treva per a Catalunya. El van detectar i seguir els espies, van informar el Govern i algú d’aquest ho va filtrar a la premsa per enfonsar-lo. I ho van aconseguir.