La fins ara directora de la biblioteca Carles Rahola de Girona, Sílvia Sanahuja, ha estat nomenada cap en funcions del servei de Biblioteques de la Generalitat. Des del Departament de Cultura assenyalen que, en el seu moment, la plaça de cap del Servei de Biblioteques va ser guanyada per Josep Vives, l’actual Director General de Promoció Cultural i Biblioteques, i per tant la durada de l’encàrrec està condicionada al fet que el titular hi retorni o hi renunciï.

Sanahuja (Salt, 1981) liderava la biblioteca pública de Girona des de l’abril del 2017. Com que la direcció de la biblioteca és una plaça de funcionari de carrera, està previst que aviat es publiqui al DOGC la convocatòria de la provisió definitiva amb un concurs administratiu de mèrits i capacitat.