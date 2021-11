Israel Galván i Niño de Elche fan parada aquest dissabte al Teatre Municipal de Girona, dins del festival Temporada Alta, amb el seu espectacle conjunt 'Mellizo doble'. Es tracta d'un muntatge que van estrenar Tòquio i després van dur al Festival d'Avinyó, la tardor passada, i que condensa la seva concepció del flamenc. Tot i l'aparença avantguardista que anticipen els seus noms, els artistes defensen que aquest és un espectacle que va a "l'essència" del flamenc, entès com "un espai de llibertat on poder jugar", i que també permet descobrir com el flamenc" amaga molts materials que esperen ser escoltats, a vegades pels mateixos flamencs", en opinió de Niño de Elche.

'Mellizo doble' és un espai de trobada entre Galván i Niño de Elche, concebut literalment en l'avió que els duia al Japó, on havien convidat el primer a actuar en un 'tablao'. En aquell trajecte van idear aquesta posada en comú del seu coneixement del flamenc clàssic, passat pel seu sedàs personal, el minimalisme, la música electrònica, el minimalisme, i la dissolució entre les disciplines artístiques.

Per això a l'espectacle Galván també "canta" i el músic "balla", tal i com han defensat avui, per bé que no ho facin segons els cànons establerts. En un escenari despullat, tan sols una guitarra, un 'cajón' i altres "instruments" poc convencionals acompanyen el diàleg entre els dos artistes.

"Una bogeria a dos, una proposició escènica i alhora clàssica i contemporània, amb un peu en la tradició i l’altre en la innovació. El trencament amb la puresa de l’ortodòxia que defineix aquests dos artistes", destaquen des de Temporada Alta.

Israel Galván i Niño de Elche havien actuat anteriorment per separat al festival, però mai junts, tot i que els dos artistes han col·laborat anteriorment. "Sí, havíem fet coses, però mai els dos sols en una habitació", ha indicat Galván.

Com dos germans

'Mellizo doble' és una al·lusió a la sensació que han trobat "un germà" l'un en l'altre, i també al fet que dins de l'espectacle sovint "un és l'ombra de l'altre" i es produeixen desdoblaments i cobertures en el que cadascun proposa a l'escenari, segons han explicat aquest dimarts.