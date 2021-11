El vuitè festival Mot vol explicar els problemes entorn de la ruralitat des de la literatura. Del 17 al 26 de març, autors que s’han acostat al món rural des de múltiples perspectives, com Fernanda Melchor, Selva Almada, Raül Garrigasait o Toni Sala passaran per Girona i Olot en una edició comissariada per l’editora i traductora Maria Bohigas i la filòloga Roser Vernet.

Bohigas explica que més que buscar autors, han buscat les obres «que tracten d’aquelles coses de les quals la gent no vol parlar» i que tenen relació amb la ruralitat i la gent que hi viu, que té una relació més directa amb el territori que a les ciutats.

En aquest sentit, una quarantena de participants entre autors i ponents abordaran qüestions com aquells espais que abans eren rurals i que ara són no-llocs, perquè tampoc són ciutats, com els que centren les novel·les de Toni Sala i Anna Vallbona o el «desarrelament a la perifèria de la perifèria», com Mercè Ibarz, explica Vernet.

Altres escriptors que passaran pel festival son Xuan Bello, «capaç de parlar al món en asturià i des de Paniceiro» o María Sánchez, que és «una cronista fidel del present de la ruralitat», explica la comissària.

Com és habitual, les converses entre autors i especialistes seran el nucli del festival i es repartiran entre la sala El Torín d’Olot (del 17 al 19 de març) i la biblioteca Carles Rahola de Girona (del 24 al 26 de març). Aquestes converses, a més, es podran seguir en línia.

El Mot, però, manté les múltiples activitats paral·leles, com els Ver-mot, que són trobades més disteses entre tres o quatre autors i que es faran a la plaça de Braus d’Olot i a les hortes de Santa Eugènia de Girona.

Més enllà de les dues setmanes del certamen, però, es mantenen propostes com Les Veus del Mot, els clubs de lectura a les biblioteques públiques o el Mot Ins, el projecte «per ampliar el festival obrint-se a nous públics», explica la directora del Mot a Girona, Glòria Granell, i que consisteix en acostar les experiències literàries a l’alumnat d’institut dels dos municipis.