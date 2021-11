Pares normals, el musical d’Els Amics de les Arts, Marc Artigau i Minoria Absoluta, s’estrenarà el novembre del 2022 al Teatre Poliorama. El grup gironí ja ha enregistrat el primer dels dotze temes originals que s’hi podran sentir, Crec que podria odiar-te, que descriuen com a «la cançó més pop del musical» i que defineix l’esperit de l’espectacle. L’obra parla de temes com la paternitat i maternitat, la mort i l’amor, des de l’humor i la sensibilitat. A principis de 2022 es presentaran els actors escollits, en un acte on també es presentaran la resta de cançons.