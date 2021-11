L'espectacle 'El nedador del mar secret' de la companyia La Danesa s'estrena aquest divendres al Teatre de Salt en el marc del Temporada Alta i passarà per la Sala Petita del TNC del 9 al 19 de desembre. L'obra reflexiona sobre el dol perinatal, però ho fa a través dels ulls del pare. Un espectacle basat en una novel·la autobiogràfica de l'escriptor William Kotzwinkle, amb adaptació i direcció de Jumon Erra, traducció de Yannick Garcia i interpretada per Francesc Cuéllar, Albert Mora i Júlia Santacana. 'El nedador del mar secret' és la cinquena obra de La Danesa i va ser la guanyadora del Premi Quim Masó 2020.

'El nedador del mar secret' narra el difícil naixement d'un nen explicat pel seu pare. La carrera nocturna fins a l'hospital en un hivern fred, que podria haver estat i no va arribar a ser. La novel·la de William Kotzwinkle, tracta sobre com la pèrdua d'un fill destrueix tota mena d'idealització al voltant del part i parla de l'acceptació de la crua realitat. Jumon Erra, director del muntatge, ha explicat que Kotzwinkle pensa que una de les funcions de l'art o de la gent que s'hi dedica és preguntar-se sobre aquelles coses que costen fins i tot verbalitzar. «Hi ha temes que són tabús en la societat i el dol perinatal o neonatal ho ha sigut i és des del teatre on es trenca aquest tabú», ha afirmat. Ha destacat les recents obres que s'han fet sobre aquest tema com la de Clàudia Cedó, 'Una gossa en un descampat'. «Ara el punt de vista masculí, toca, i és interessant escoltar-lo», ha afegit.

Erra ha explicat que el protagonista observa des de darrere l'escena i el context i té la capacitat de ser «part implicada i testimoni a la vegada» del part de la seva parella. L'autor, a través del protagonista, «es planteja moltes coses i es fa moltes preguntes perquè als anys 70 a ell l'expulsen de l'hospital directament i ella es queda sola». El director de l'obra ha apuntat que ell explica la seva ferida i intenta trobar-hi llum i veure què pot fer. L'actriu Júlia Santacana assenyala que cap membre de la companyia té fills, però companys del grup sí que en tenen. «Ens hem nodrit de diverses experiències pel que fa a la maternitat i a casos de pèrdua d'algun fill o avortaments espontanis. Si pregunteu, n'està ple, encara que públicament no sigui tan estès», ha recalcat. L'actor Francesc Cuéllar ha afegit que tenen amigues molt properes que han viscut aquestes situacions. Cuéllar ha destacat que tot i el tema tan dur que tracta Kotzwinkle, l'escriptor aconsegueix apropar-s'hi des de la bellesa i la llum. «Les vivències que jo he viscut hi ha bellesa si la busques, però si no la busques és molt fosc». 'El nedador del mar secret' és una producció de La Danesa, Premi Quim Masó 2020 i del Teatre Nacional de Catalunya.