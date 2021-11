Comença a prendre forma el nou pont Seibert sobre el riu Sena, el primer pas per a un dels grans projectes dels arquitectes olotins RCR, el complex cultural a l’illa Seguin, a França. Les obres del pont i el projecte de l’illa Seguin, que ocuparà amb diversos equipaments culturals l’illa dins el Sena on abans hi havia la fàbrica de Renault, s’han reprès després de la pandèmia i, segons informen des d’RCR, l’horitzó perquè estigui acabat és el 2025.

Divendres es va col·locar l’arc Bowstring al pont, el reixat en forma d’arcada que serà un dels trets distintius d’aquesta estructura d’enginyeria de grans dimensions dissenyada pels arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta en col·laboració amb AEI i Ingerop.

El pont Seibert és un nou enllaç entre l’illa Seguin i Meudon, a la riba esquerra del Sena i es preveu que l’estructura estigui enllestida l’estiu del 2022 i oberta al públic l’any 2025.

L’estructura vol oferir a usuaris de l’illa i residents de la zona «un balcó sobre el Sena», i per això arquitectònicament està tractada com una esplanada i un mirador obert al riu, per crear un ampli espai públic capaç d’acollir múltiples usos. Així, s’ha concebut no com un pas, sinó com una prolongació de les places i esplanades properes, segons detallen des del despatx olotí, guanyador del premi Pritzker d’Arquitectura

Construïda pel consorci Chantiers Modernes Construction/Terideal/Baudin Châteauneuf, es tracta d’una estructura metàl·lica de més de 2.000 tones d’acer que es compon de dues obertures i compta amb un únic suport a l’alçada de les ribes del Meudon.

El pont és una estructura de tipus Bowstring de 150 metres de llargada i un arc d’11 metres d’alçada que té 13 metres d’amplada al costat de Meudon i s’amplia a 26 al costat de l’illa Seguin. Els espais per a vianants, ciclistes i persones amb mobilitat reduïda estan a la part exterior del pont, per treure profit a les vistes i mantenir la distància dels carrils de bus que hi ha a banda i banda dels arcs.

La represa de la construcció del pont i el projecte a l’illa Seguin són també una passa més per continuar avançant cap a una exposició monogràfica d’RCR al centre Pompidou, explica el despatx garrotxí, que aquesta setmana rebrà la visita del nou president del museu parisenc, Laurent Le Bon.