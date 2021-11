Defensen que són «el segon millor grup d’Espolla» -el primer és «un músic de rock que viu des de fa temps retirat» al poble empordanès- i ho siguin o no, La Ludwig Band és ja un dels grups més en forma de les comarques de Girona. Aquest mateix any han publicat La mateixa sort (The Indian Runners), un segon llarga durada en el qual combinen «folk pedant, cançons de pastorets i heptasíl·labs que parlen de la vida i rimen assonants» i que presentaran aquest dissabte (22.30 h) a la sala La Mirona de Salt.

El projecte un grup de joves d’Espolla encapçalat inicialment per Quim Carandell i Andreu Galofré i al qual s’hi van anar sumant Gabriel Bosch, Roger Cassola, Pau Lanzetta i Lluc Valverde, va començar a tocar a El Cuartelillo d’Espolla, una antiga caserna de la guàrdia civil. Van decidir batejar-se com La Ludwig Band, un nom que, segons confessa Gabriel Bosch «ara em sembla espantós, però ja és massa tard».

Per aquest segon disc d’estudi, que arriba tot just un any després de Al límit de la tonalitat (2020), la banda ha comptat novament amb col·laboracions com les d’Helena Ros i Marta Torrella (Tarta Relena), Eneko Urrestarazu, Paolo Licari o Pau Esteve.