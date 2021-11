El Cirque Aïtal ha muntat una carpa a l'esplanada de la Copa de Girona on oferirà l'espectacle 'Saison de Cirque' (Temporada de circ) dins de la programació de Temporada Alta. Es tracta de quatre funcions que oferirà la companyia dins del festival en aquesta carpa amb una capacitat de 695 persones. A dins, el públic podrà reviure l'essència del món del circ amb diferents acrobàcies i situacions còmiques de la mà dels vuit artistes dirigits per Victor Cathala i Kati Pikkaren. L'objectiu és que els espectadors descobreixin els orígens d'aquesta disciplina artística i per això la funció es fa dins d'una carpa. Les quatre funcions de 'Saison de cirque' a la Copa seran l'estrena d'aquest espectacle a l'estat espanyol.

El festival Temporada Alta aposta un any més per programar actuacions de circ, aquesta vegada amb la companyia Cirque Aïtal que estrenarà el seu últim espectacle sobre els orígens del circ. 'Saison de Cirque' (Temporada de Circ) és la proposta que acosta la companyia dirigida per Victor Cathala i Kati Pikkaren en què volen que el públic descobreixi els orígens d'aquesta disciplina sense renunciar a la modernitat del circ. Per retornar a aquests orígens, la companyia ha fet una gira per tot Europa i les funcions es fan a la carpa de circ que els acompanya. La idea és recuperar el concepte de circ que la gent té a l'ideari, però que en alguns casos s'ha traslladat a teatres i auditoris. Per un dels directors de l'espectacle, Victor Cathala, «la carpa fa olor de circ» i per això era important fer aquest espectacle en aquest espai.

Cathala ha remarcat que la pista circular de la carpa dona «més proximitat» amb el públic i genera un espai «més íntim». «És com si estiguéssim a casa», ha afirmat l'acròbata. Per això ha defensat que a 'Saison de Cirque' hagin apostat per fer totes les funcions en una carpa i no pas en teatres, com en altres espectacles de la companyia. Amb una pista circular de terra, els vuit artistes que actuen en aquest espectacle acostaran al públic salts mortals, acrobàcies i malabars amb la intenció de deixar a tothom bocabadat. A més, els artistes combinaran les tombarelles i els exercicis de flexibilitat amb situacions còmiques i humorístiques per dibuixar el somriure a petits i grans.

Cathala avisa que «no hi ha cap argument» al darrere de 'Saison de Cirque', només «acrobàcies, pallassos, risc i emocions». Per això remarquen que aquesta producció vol mostrar les diferents disciplines circenses, amb malabars sobre cavalls inclosos. «Nosaltres no enganyem a ningú», ha remarcat el director de la producció. 'Saison de Cirque' va sorgir després de la gira que va fer el duet Cathala i Pikkaren amb 'Pour le meilleur et pour le pire', que van voler trobar-se amb altres artistes i disciplines circenses per ajuntar-les totes i formar aquesta gran família que evoqui al circ tradicional. «El circ és com un arbre que té moltes branques i arrels, nosaltres ara les ajuntem totes en una pista», ha afegit Victor Cathala. La carpa del Cirque Aïtal s'obrirà al públic aquest dijous a les vuit del vespre i repetirà funcions el divendres a les vuit i el dissabte i diumenge a les sis de la tarda. 'Saison de Cirque' és una coproducció de Pyrenart, el projecte amb fons europeus que engloba produccions escèniques d'Espanya, França i Andorra. El preu de cada entrada és de 25 euros.