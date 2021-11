La banyolina Pilar Codony ha guanyat el Premi Documenta 2021 amb la novel·la Distòcia. El jurat del guardó ha destacat que l'obra guanyadora sobresurt «pel ventall de personatges complexos i vivíssims que presenta, per la mirada íntima i valenta sobre l'avortament i la maternitat, per la representació del dia a dia en una granja de vaques i ovelles i d'un món rural molt arran de terra».

I és que Codony, de trenta-tres anys, és veterinària d'animals de granja, sobretot vedells i viu en un poble molt petit del Pla de l'Estany, en un mas on també té animals.. Va treballar amb vaques de llet una bona temporada, per això li va ser fàcil ambientar la novel·la en una granja de vaques lleteres.

La novel·la es publicarà a L'Altra Editorial a principis de març del 2002. El jurat del guardó, format per Pau Vidal, Marina Espasa, Albert Forns, Josep Cots i Eugènia Broggi ha decidit premiar-la amb una «insòlita unanimitat», perquè la novel·la «fuig de populismes literaris i llocs comuns, per l'autenticitat del relat i per una escriptura àgil, molt llegidora, i una llengua genuïna, entenedora i naturalíssima, lluny d'artificis i pirotècnies embafadores».