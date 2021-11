La companyia Cirque Aïtal ha plantat la seva carpa (amb capacitat per a 695 persones) a l’esplanada de la Copa, a la Devesa de Girona, per un espectacle amb el qual vol recuperar «la flaire» del circ d’abans. Saison de cirque, que es veurà des d’avui i fins diumenge en quatre funcions incloses dins la programació de Temporada alta, convida els espectadors a descobrir els orígens i l’essència del circ a partir de les seves disciplines tradicionals, «però sense renunciar tampoc al circ contemporani».

Acrobàcies, malabars i risc per a generar emocions pràcticament sense paraules és la proposta de la companyia francesa, segons explica un dels codirectors del muntatge, Victor Cathala. Cahala i Kati Pikkaren dirigeixen vuit artistes que, dins una pista circular de terra, oferiran salts mortals i acrobàcies diverses, amb cavall inclòs, així com situacions còmiques i música en directe amb una banda de rock.

Risc i emoció a la pista

«A Saison de cirque no hi ha argument, només acrobàcies, pallassos, risc i emocions. No volem enganyar ningú», subratlla el director d’aquest espectacle, nascut quan després de la gira que va fer el duet de directors amb Pour le meilleur et pour le pire es van voler retrobar amb altres artistes i disciplines per concentrar tot el que representa el circ sobre una pista. «Per nosaltres el circ és un arbre amb moltes branques i arrels profundes, les volem ajuntar totes en una pista», explica Cathala, que assegura que no volen fer separacions entre el circ contemporani i el tradicional.

Cirque Aïtal, que ha treballat tant en veles com en teatres convencionals, confia en el poder evocador que té la carpa en la ment de l’espectador: «la carpa fa olor de circ, genera intimitat i proximitat, més que no pas els teatres i auditoris, on el públic queda més lluny».

La funció d’aquest vespre és l’estrena de l’espectacle a l’Estat. Es tracta d’una coproducció de Pyrenart, el projecte amb fons europeus que engloba produccions escèniques d’Espanya, França i Andorra i del qual Temporada Alta forma part.