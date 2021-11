Més de 140 professionals de divuit països es reuneixen a Girona fins el 27 de novembre per debatre sobre el futur de les arts escèniques després de la pandèmia. La trobada, batejada com a Tomorrow is here - IETM Satellite Girona, és una reunió de la Xarxa Internacional d’Arts Escèniques Contemporànies organitzada per l’Institut Catala de les Empreses Culturals (ICEC) i l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb el festival Temporada Alta i l’Ajuntament.

Durant tres dies reflexionaran sobre el paper de les arts vives en la societat postpandèmia i aprofundiran en les possibilitats de nous sistemes de finançament, polítiques culturals o models d'internacionalització.

A banda de les sessions de treball, es presentaran projectes de diverses disciplines triats a partir d’una convocatòria internacional i coneixeran de primera mà les propostes de Temporada Alta, així com diversos equipaments de Girona i Salt.

A més, aquest dijous són a la Garrotxa per conèixer el festival Sismògraf i la residència FaberLlull d’Olot i el col·lectiu Nyamnyam de Mieres i diumenge aniran al centre de creació L'Animal a l'Esquena de Celrà.