El director suís Christoph Marthaler torna a Temporada Alta, aquesta vegada per compartir amb el públic del Canal de Salt la seva amistat amb l’escocès Graham F. Valentine, un dels seus actors fetitxe. Salt acollirà l’estrena a l’Estat d’Aucune idée, que es podrà veure avui i demà, i que posa sobre l’escenari l’especial complicitat entre dos amics, una «relació semidisfuncional» que interpreten el mateix Valentine i el músic Martin Zeller.

La relació amb Marthaler, explica l’actor Graham F. Valentine, ve de lluny, des que es van conèixer l’any 1969 a Suïssa en un hostal per a joves universitaris, quan va fer un intercanvi per estudiar a Zuric. «En Christoph estava molt interessat a organitzar i produir produccions teatrals, però també era músic i jo tenia molt d’interès amb la música, i això ens va unir molt», explica l’intèrpret escocès, que ha mantingut la relació amb el director durant aquestes cinc dècades.

Des de llavors, han treballat en moltes produccions teatrals plegats, que els han dut a recórrer Europa de gira, fent també parada a Girona, on van portar Els viatges de Lina Bögli l’any 2011.

«Em va proposar tornar a treballar junts i fer un espectacle només de dos homes a l’escenari, amb en Martín Zeller, que toca la viola de gamba, i n’ha sortit una combinació molt interessant», explica.

En contrast amb els grans muntatges de Marthaler, Aucune idée és una proposta més íntima, que transcorre en mena d’apartament amb portes «per les quals s’entra i surt constantment, per viure vides separades però també trobar-se amb els altres», però manté l’aposta per l’humor absurd, els silencis i la música.

«No saps mai què passarà, si hi haurà text o música, i tot i que no diria que és un espectacle divertit, crec que val la pena veure’l. No té seqüències lògiques, però sí moltes trobades i esdeveniments i la musicalitat i el ritme hi juguen un paper molt destacat», explica Valentine sobre l’espectacle.