El museu Circusland de Besalú organitza una quina pel 19 de desembre que combinarà el sorteig amb actuacions de circ. Els promotors volen festejar el primer aniversari de l’obertura de l’equipament i preveuen fer 12 quines cantades que estaran amenitzades per tres artistes internacionals del mon del circ. La quina del circ comptarà amb un malabarista cubà (Rafael de Carlos), un faquir que aixecarà una bombona de butà amb les parpelles (Testa) i un contorsionista guineà (Papi Flex). El 18 de desembre es compleix un any de l’obertura de Circusland i es celebrarà amb aquesta quina el 19 de desembre al pavelló de l’U d’octubre. El preu anirà en funció de la data que es compri el cartró: si es fa abans que acabi el novembre seran 12 euros per a 12 quines. Fins el 12 de desembre, el preu serà de 13 euros, i pujarà a 14 fins el dia de la quina. Els cartrons del mateix diumenge valdran 15 euros.