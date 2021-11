La directora mexicana Alondra de la Parra va ser ahir a Girona per assajar l’espectacle The silence of sound amb la GIO Symphonia. El muntatge assajat a l’Auditori de Girona compta amb una altra artista mexicana, la clown Gabriela Muñoz compartint escenari amb l’orquestra simfònica.

A través de Muñoz, que és una de les principals clowns de l’Amèrica Llatina, i de l’orquestra, The silence of sound explica un viatge musical, «el d’una dona jove que s’endinsa en la complexitat de la vida», diu Muñoz.

L’espectacle, a més, compta amb efectes visuals ideats per l’estudi multimèdia català NueveOjos, que acompanyen les melodies d’Stravinsky, Debussy o Brahms que interpreta l’orquestra gironina.

L’espectacle encara no té data d’estrena, però l’organització confia que es pugui veure a Catalunya.