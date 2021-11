Saison de cirque - Devesa de Girona Autoria: Victor Cathala & Kati Pikkarainen. Direcció: Victor Cathala, Kati Pikkarainen i Michel Cerda. Intèrprets: Victor Cathala, Kati Pikkarainen, Elena Kanakova, Mikhail Kanakov, Vasiliy Kanakov, Sergey Mazurin, Matias Salmenaho i Ludovic Baladin



En la foscor de la carpa, la terra fosca de la pista es mou, com qui rebusca en les arrels de la tradició circense, fins que en surt Kati Pikkarainen, vestida com un clown que serà també acròbata i pedra a la sabata de la resta d’intèrprets, sempre a punt per aparèixer en el moment més inesperat, com quan emergeix de sota una catifa convertida, amb cordes i politges, en un gran paraigua sobre la pista. Pikkarainen és una de les estrelles de Saison de cirque, el preciós espectacle que Cirque Aïtal farà dins Temporada Alta fins diumenge, en una vela plantada la Devesa. L’altra és el duet format per un cavall i un acròbata capaç d’aguantar-s’hi a sobre amb un sol genoll o a peu coix.

Els francesos ofereixen el que prometien fa uns dies a la premsa: un espectacle amb la flaire del circ d’abans sense girar l’esquena al contemporani. Sense enganys més enllà dels trucs insecrets de l’art circense, el seu és un circ rústic de pista de terra, contorsions i equilibris impossibles, malabars, un pallasso trapella i meravelles com les espectaculars acrobàcies eqüestres.

Bruts i satisfets, s’acomiaden sota una pluja fina que brolla de la mateixa carpa i que rega, per molts anys, la terra on creix el circ.