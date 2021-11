Luis Fonsi, Miguel Rios, Ana Mena, Joan Dausà, Silvia Pérez Cruz, Antonio Carmona i Oques Grasses són alguns dels artistes que participen enguany al disc de La Marató de TV3 i que es podrà adquirir demà diumenge amb l’exemplar del Diari de Girona. El format disc el componen dos cedès amb 30 cançons que simbolitzen els 30 anys. Totes elles, versions de grans melodies de 16 gèneres diferents, amb unes lletres la temàtica de les quals connecta amb la malaltia que ocupa l’edició, la salut mental, però també la celebració dels 30 anys. Així, 18, les noves i de nova producció, parlen de l’esperança, l’energia, el valor..., mentre que les altres 12 són cançons que van sortir als 17 anys de la història del disc, però reversionades per nous artistes, tant joves com ja consagrats.

Tots els temes són versions al català de músics com Robbie Williams, Beethoven, Rod Stewart, Lola Índigo, Camilo Sesto i Los Chunguitos, entre d’altres, i entre els 16 estils musicals hi ha tant el crooner, el rock i el pop com el rap, el reguetón i la música clàssica. A més dels esmentats, el llistat d’artistes també inclou Antonio i Lucas Carmona, Alfred Garcia, Samantha, Kelly Issaiuah i The Sey Sisters, Lucía Fernanda, Sílvia Perez Cruz, OBK, Maria Rodés, Arnau Griso o Mau & Ricky.