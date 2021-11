El 2014 l'Adrià Homs, un mestre de primària de Santa Pau (Garrotxa), va començar un viatge per diversos continents que va durar gairebé quatre anys i on va recollir desenes de somnis de nens i nenes d'arreu del món. Ara, ha decidit recopilar-ne alguns -25, en total- i convertir-los en un llibre que inciti a la reflexió. Per fer-ho, ha engegat una campanya de micromecenatge a Verkami. L'objectiu: aconseguir 7.500 euros per editar-ne 4.000 exemplars. D'aquests, 2.600 seran per a les escoles públiques de Catalunya i un miler més per a Open Arms. La resta formen part dels packs de recompensa que rebran els participants. La iniciativa, a més, compta amb la participació de 26 il·lustradors que han posat color a cadascuna de les històries.

Fatoumata, 6 anys. Bamako, Mali. El seu somni és tenir una pinta per aprendre a fer pentinats. Hamedra, 12 anys. Nouadhibou, Mauritània. Tenir una bicicleta és el seu somni. Alí, 7 anys, de Togo. Somia amb tenir pares després que ell i el seu germà es quedessin orfes. A l'altra banda, hi ha la Florisbeth, del Panamà, que vol tenir un gosset o l'Amol, del Nepal, que somia amb formar part de l'exèrcit i fer de soldat. Aquests són alguns dels 25 somnis que recull el llibre d'Adrià Homs. Fa set anys va iniciar un viatge fent autoestop que el va dur per l'Àfrica, Àsia, Amèrica i Europa. Va durar gairebé quatre anys i durant aquell temps va recollir desenes d'històries i desitjos de nens i nenes d'entre 4 i 13 anys que trobava pel camí. A la tornada va decidir donar forma a tot aquest material i va decidir fer un llibre recopilant alguns d'aquests somnis. Per fer-ho realitat, ha decidit tancar el cercle amb una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami (https:\/\/www.verkami.com\/projects\/31782-sonamos-un-libro-de-los-suenos-de-ninos-y-ninas-del-mundo). L'objectiu és aconseguir 7.500 euros per finançar l'edició de 4.000 exemplars del llibre.

En la seva elaboració, a més, hi han participat més d'una vintena d'il•lustradors. "Tenia fotografies però no tenia els permisos de les famílies per fer-les servir i vaig pensar que seria interessant aportar-hi un punt més, amb il•lustracions", explica Homs. Tots els il•lustradors i il•lustradores han escollit un dels contes i hi han posat vida de manera totalment "desinteressada". Arribar als 7.500 euros De moment, ja han aconseguit gairebé 5.000 euros i, si assoleixen l'objectiu, la intenció és lliurar un exemplar a cadascuna de les 2.600 escoles públiques que hi ha a Catalunya. També en vol cedir un miler a Open Arms, "per la tasca que està fent al Mediterrani". La resta formen part dels packs que les persones que vulguin fer aportacions es poden endur com a "recompensa". També hi ha la possibilitat d'adquirir punts de llibre il•lustrats o làmines.