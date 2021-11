El nom de Stephen Sondheim és imprescindible per entendre el panorama d’espectacles musicals actuals, ja que ha estat un dels compositors, lletristes i productors més importants de musicals novaiorquiesos de Broadway de les darreres dècades.

Sondheim va morir el divendres passat als 91 anys a la seva casa de Roxbury, a l’estat de Connecticuit. Durant la seva joventut, havia estat tutelat pel llibretista Oscar Hammerstein II, l’autor de South Pacific i El rei i jo. L’inici de la seva carrera va ser fulgurant: recent fets els 27 anys, va participar precisament al muntatge original de West Side Story, una adaptació als escenaris del Nova York pobre i mestís de la tragèdia de Romeu i Julieta, amb música de Leonard Wenstein i lletra del propi Sondheim.

A partir d’aquí, les portes van quedar obertes per Stephen Sondheim, que a continuació va compondre Gypsy, A little night music -adaptació del film d’Ingmar Bergman Somriures d’una nit d’estiu, que inclou una altra de les seves cançons més cèlebres, Send in the clowns- i Into the woods. Com a lletrista, era l’hereu de la tradició d’Ira Gershwin, Irving Berlin i Jerome Kern, però adaptat als nous temps.

Les seves obres també van ser adaptades al cinema. És el cas de Golfus de Roma i Sweeney Todd. El seu muntatge original, estrenat a Broadway el 1979, aquest darrer musical va guanyar el premi Tony i, un any més tard, el premi Laurence Oliver, a Londres.

En els últims anys, les seves cançons s’han pogut sentir en pel·lícules com l’aclamada Historias de un matrimonio o Puñales por la espalda.