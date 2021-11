Sopa de Cabra ha anunciat que tancarà al Palau Sant Jordi, el 26 de novembre de l'any vinent, la gira per commemorar el 30è aniversari de la publicació del disc 'Ben endins'. El disc, el més venut del pop rock català -segons afirma l'entorn del grup, que assegura que ha venut més de 130.000 còpies-, conté algunes de les seves cançons més conegudes, com ara 'Si et quedes amb mi', 'El boig de la ciutat' o 'L'Empordà'. És l'enregistrament d'un concert en directe que Gerard Quintana va obrir amb la salutació 'Bona nit, malparits!', que esdevindria tret identitari de la banda. Els organitzadors de la gira del 30è aniversari afirmen que a l'últim concert hi haurà "sorpreses i col·laboracions especials".

D'altra banda, Sopa de Cabra ha anunciat que el 3 de desembre Salseta Discos publica una reedició en format doble CD i triple vinil del 'Ben endins', remasteritzat a Music Lan per Jordi Solé -que ja havia masteritzat el disc original- i amb un plus de sis cançons inèdites extretes del concert de 1991 a la Sala Zeleste.