«Ser a Billy Elliot per mi és emocionant, perquè és una història semblant a la meva. Jo vaig començar tard a ballar, als 18 o 19 anys, i a Figueres era difícil, totes les escoles de dansa eren plenes de nenes i fent ballet com a noi adolescent et senties dir de tot», explica Joan Salas. El pianista, actor i ballarí figuerenc forma part del repartiment de Billy Elliot, el musical basat en el film sobre el nen que ha de trencar prejudicis socials i familiars per dedicar-se a la dansa que està fent temporada al Teatre Victòria de Barcelona.

Salas, que ha participat en musicals com Follies, a les ordres de Mario Gas, La jaula de las locas o Priscilla. Reina del desierto, va començar estudiant piano a Figueres. «Tenia sis anys i m’escapava a sentir com la veïna tocava al piano. Quan ho va saber la meva mare, em va apuntar a classes de música», diu.

Ja a l’institut, va començar a fer teatre a l’institut, i d’aquí va passar a la dansa. «Hi havia molts prejudicis i ara cada vegada n’hi ha menys, tot i que encara hi ha ments per canviar», diu l’artista, que anava a l’escola de ballet d’amagat del pare, com el protagonista de Billy Elliot. «La meva mare era la meva còmplice, però jo sempre pensava que perquè m’havia d’amagar, si ballar era el que volia fer», lamenta.

Amb el títol professional de piano del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, Salas va acabar completant la seva formació artística amb estudis de dansa clàssica i moderna, interpretació per a l’actuació textual, gestual, cinema i tècnica vocal.

«Com més complet ets, més possibilitats tens per treballar. En el meu cas, no he sabut mai on quedar-me, perquè m’ha agradat tot i no he parat», explica Salas, que ha treballat sempre entre Madrid i Barcelona.

«Vaig començar a ballar de forma professional a Barcelona i d’aquí me’n vaig anar a Madrid, perquè el sector és més ampli i hi ha més ofertes. Vaig anar-hi per provar, per volar una mica i aprendre més. Tenia vint-i-quatre anys i el que havia de ser un any de prova, perquè vaig rebre una beca de la companyia de Víctor Ullate, van acabar convertint en divuit», continua l’artista empordanès, que va treballar en el ballet clàssic abans de saltar al teatre musical.

«Vaig començar amb petits musicals a l’estil de tributs de Michael Jackson i Elvis Presley, fins que em van agafar per Follies, de Mario Gas al Teatro Español. Va ser una entrada molt potent en el gènere, perquè treballava al costat de grans professionals, com Vicky Peña, Masiel, Asunción Balaguer... era un repartiment brutal», explica.

Un cop a dins, explica, és difícil mantenir-se en aquest món, perquè «les generacions més joves venen molt ben preparades». «Abans no hi havia tantes escoles que treballessin més d’una disciplina al mateix temps, però amb el boom dels musicals s’estan preparant molt, i la competència és dura», explica.

Actualment forma part del repartiment de Billy Elliot, un dels musicals d’èxit d’aquesta temporada a Barcelona. Joan Salas és el que es coneix com a swing, és a dir, un intèrpret preparat per fer tots els petits personatges de l’elenc per si falla algú, a més d’interpretar a vegades el Billy Elliot adult. «Són una desena de personatges, que poden ser un miner, un policia... i si algú es posa malalt he de sortir, a vegades sabent-ho amb molt poc marge. Has d’estar preparat en qualsevol moment i per a tots els papers», explica.

Salas ha arribat a aquesta producció després d’actuar a La jaula de las locas d’Àngel Llàcer, una de les produccions que ha fet créixer l’interès a Barcelona pel teatre musical.

«Fins ara poques productores s’arriscaven a fer teatre musical a Catalunya, perquè semblava que no tenia prou públic, però cada vegada hi ha més espectadors i produccions, i això és molt bo, perquè a Barcelona hi ha molt talent que fins ara havia de marxar a Madrid».