El festival de cinema fantàstic i de terror de Girona Acocollona't arriba a l'onzena edició amb la inauguració de la secció de llargmetratges on s'hi projectaran cinc pel·lícules en la competició oficial. Una altra novetat d'aquesta edició que es farà entre el 3 i el 12 de desembre és l'Acocollona't contra el càncer en què el dissabte 4 de desembre es farà una iniciativa solidària per recaptar diners per l'Institut Català d'Oncologia. Dins de la secció de curts hi participaran 22 obres, majoritàriament de l'estat espanyol. Tot i així, aquest any els organitzadors han rebut prop d'un miler de propostes, sobretot dels Estats Units, Mèxic, Regne Unit i Dinamarca.

Aquest cap de setmana arrenca l'onzena edició del festival Acocollona't que s'allargarà fins el 12 de desembre. Una edició que arriba carregada de novetat, com ara l'estrena del festival en la secció de llargmetratges. Per aquesta primera edició hi haurà cinc pel·lícules que participa-ran en aquesta secció i que es podrà veure als cinemes Albéniz Plaça, com és habitual.

L'estrella de l'Acocollona't, però, segueix essent el concurs de curtmetratges que aquest any projectarà 22 obres, la majoria d'elles d'artistes nacionals. De tota manera, els organitzadors han rebut prop d'un miler de propostes, sobretot dels Estats Units, Mèxic, Regne Unit i Dina-marca. Pels organitzadors l'elevada presència d'obres estatals demostra la qualitat del cinema fantàstic i de terror espanyol i català.

En l'onzena edició de l'Acocollona't també hi haurà un nou cicle solidari. Es tracta de l'Acocollona't contra el càncer, que es farà el 4 de desembre. Durant aquesta jornada es recaptaran fons per donar-los a l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

També hi haurà un concurs nou, l'Acococòmic, que premiarà el millor dibuixant de vinyetes de còmics. En paral·lel, el certamen mantindrà el primer cap de setmana l'Acocoexprés, el concurs de curtmetratges fets en 24 hores, una de les activitats estrella del festival.

Aquest any la inauguració es farà el divendres 3 de desembre a les vuit del vespre en una gala presentada pel youtuber Jacint Casademont. En aquesta gala es projectaran els primers curts de competició oficial, com ara 'Hikikomori' de Borja Crespo. El festival repartirà més de 3.000 euros en premis. L'acte de tancament es farà el 12 de desembre al cinema Truffaut, on va néixer el festival, on s'anunciarà el palmarès.