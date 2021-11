L’Espai Ter de Torroella de Mongrí enceta aquest diumenge el cicle Nadal familiar amb la dansa d’Alícia al país de les meravelles. Fins al 28 de desembre, el teatre auditori baix-empordanès ha programat propostes de dansa, circ i dansa pensades per a tota la família.

La primera arribarà diumenge a les set de la tarda, amb l’estrena a Catalunya del clàssic Alícia al país de les meravelles de CaraBdanza. Una quinzena de ballarins de la companyia madrilenya protagonitzen aquesta proposta amb coreografia de Gonzalo Díaz i música de Johann Strauss II pensada per acostar a tots els públics una història sobre el temps, els rellotges i els somnis basada en l’obra de Lewis Carroll.

Una altra de les propostes destacades del Nadal familiar a l’Espai Ter tindrà lloc el 28 de desembre amb la representació d’Urbasa, de la companyia navarresa Hutzun i Ortzi. L’espectacle, d’una gran potència visual, combina la música tradicional basca amb un espectacle de circ protagonitzat per Ortzi Acosta, artista durant molts anys del Circ du Soleil.

Música pels més petits

La música també protagonitzarà la temporada de Nadal. Pels més petits, el 19 de desembre, hi ha previst Música per a nadons: Musifant, un espectacle per a nens i nenes de 0 a 3 anys protagonitzat per Cristina Ferrer i Mònica Sàbat.

Completa l’apartat musical la proposta El somriure de la princesa, una cantata protagonitzada per l’alumnat de l’Escola Guillem de Montgrí que tindrà lloc el 18 de desembre.