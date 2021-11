Les superproduccions de Hollywood solen situar-se al capdevant de tots els rànquings de pel·lícules més vistes, tant als cinemes com a les plataformes. Però de tant en tant, hi ha algunes sorpreses. L’últim cas és Las leyes de la frontera, l’adaptació cinematogràfica de la novel·la de Javier Cercas, que tot just fa una setmana va arribar a Netflix, on s’ha convertit en una de les pel·lícules més vistes. Segons dades de FlixPatrol, la producció del gironí Edmon Roch, que recrea la Girona quinqui de finals dels anys setanta, ha estat el vintè film més vist a la plataforma els últims set dies, tot i que dijous passat es va colar en el top ten. Un gran mèrit tenint en compte que competia amb estrenes de pressupost multimilionari.

El film està dirigit per Daniel Monzón i la trama aborda el procés de maduresa de tres nois d’orígens diversos que viuen a Girona en l’Espanya de la transició.

La història

Nacho Cañas, un estudiant introvertit i inadaptat de disset anys d’una família de classe mitjana coneix l’estiu de 1978 en Zarco i la Tere, dos joves delinqüents del barri xino de Girona. Els tres junts emprendran una cursa imparable de furts, robatoris i atracaments que es prolongarà tot l’estiu i que canviarà la seva vida per sempre.

La pel·lícula es va rodar l’any passat en localitzacions de Girona i l’Estartit, però també de Manresa, Montblanc i la costa del Garraf.