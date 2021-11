El buen patrón va arrasar ahir en les nominacions a la 36a edició dels premis Goya, que se celebraran a València el 12 de febrer. En 20 ocasions es va escoltar el títol de l’última pel·lícula de Fernando León de Aranoa en la lectura de nominats que va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia de Cine per part dels actors Nathalie Poza i José Coronado. La cinta encara està en cartell a Girona i a més serà la candidata d’Espanya en la lluita per accedir als Òscar.

El nombre de nominacions obtingudes per El buen patrón marca un rècord, per sobre de les 19 aconseguides per Días contados, d’Imanol Uribe, en l’edició dels Goya corresponent a la producció de 1994. Maixabel va aconseguir 14 nominacions (entre elles, al millor guió original per Íciar Bollaín i la gironina Isa Campo), mentre que Madres paralelas va quedar una mica més endarrerida amb 8. L’òpera prima de Clara Roquet, Libertad, es va convertir en una de les grans sorpreses, amb 6 nominacions, entre les quals, millor pel·lícula, millor direcció novella, millor guió i millor actriu revelació. A millor pel·lícula, a més de El buen patrón, Maixabel i Libertad, completen el quintet Madres paralelas i Mediterraneo.

Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón, té sis nominacions. Del film de Monzón, l’adaptació del llibre de Javier Cercas sobre la Girona quinqui produïda pel també gironí Edmon Roch, destaquen les candidatures al millor guió adaptat per Monzón i Jorge Guerricaechevarría i el d’actor revelació per a Chechu Salgado.

En la categoria a millor actor, no hi va haver sorpreses: Javier Bardem (El buen patrón), Eduard Fernández (Mediterraneo), Javier Gutiérrez (La hija) i Luis Tosar (Maixabel). Quant a millor actriu: Penélope Cruz (Madres paralelas), Blanca Portillo (Maixabel), Emma Suárez (Josefina) i Petra Martínez (La vida era eso).

Els nominats a millor direcció van ser León de Aranoa, per El buen patrón; Manuel Martín Cuenca, per La hija; Pedro Almodóvar, per Madres paralelas; i Iciar Bollaín, per Maixabel. I a millor direcció novella, Carol Rodríguez Colás, per Chavalas; Javier Marco Rico, per Josefina; David Martín dels Santos, per La vida era eso; i Clara Roquet, per Libertad.

El premi al millor documental enfrontarà a Alba Sotorra amb El retorno: la vida després de l’ISIS, a Alexis Morante amb Héroes. Silencio i Rock & Roll, sobre la banda saragossana «Héroes del Silencio», Jonás Trueba per Quién lo impide i Javier Tolentino per Un blues para Teherán. I en millor pel·lícula iberoamericana les finalistes són Canción sin nombre de Melina León (Perú), La cordillera de los sueños de Patricio Guzmán (Xile), Las siamesas de Paula Hernández (Argentina) i Los lobos de Samuel Kishi (Mèxic).

D’altra banda, José Sacristán rebrà el Goya d’Honor 2022 per «representar-nos de manera única en tants títols inoblidables que formen part de la nostra memòria íntima». L’Acadèmia considera l’actor «un model d’entrega, passió, ètica i professionalitat per a tots els cineastes joves».

les candidates als goya. L’Acadèmia va anunciar ahir la llista de nominades. 1 Javier Bardem en un fotograma del film «El buen patrón», que opta a 20 premis. F

2 La gironina Isa Campo està nominada pel guió de «Maixabel», escrit a quatre mans amb Íciar Bollaín. F

3 L’equip de «Las leyes de la frontera» F