Girona, a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), ha adquirit la gravació de 36 entrevistes pel seu valor com a testimoni oral del nostre temps. Es tracta d’un conjunt de peces de vídeo protagonitzades per persones rellevants de la vida social i cultural catalana, i que tenen una vinculació més o menys estreta amb la ciutat de Girona, com Mar Bosch, Maria Àngels Buisac, Isa Campo, Mita Casacuberta, Cristina Cervià o Joan Ribas. Aquestes entrevistes se sumen a les onze que ja formaven part del recurs web del CRDI Testimonis d’un temps, que vol preservar la memòria oral de la ciutat de Girona.

La producció de les peces ha anat a càrrec de Joan Roura, mentre que la conducció de les entrevistes l’ha fet el llibreter i activista cultural català Guillem Terribas. El conjunt de vídeos es va enregistrar entre els anys 2016 i 2020.