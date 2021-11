Bárbara Mestanza ha guanyat la segona semifinal de l'onzè Torneig de Dramatúrgia Catalana que organitza Temporada Alta. El públic reunit a La Planeta de Girona va decidir-se per Niñata, el text de Mestanza per davant del de Carmen Marfà, l'altra semifinalista. Interpretat per Biel Duran i Anna Moliner, Niñata parla sobre un incident amb un taxista que canvia la vida d’una persona.

Marfà va presentar La impostora, una peça sobre una dona que ha sigut mare passats els 40 anys i té dubtes sobre la seva capacitat de ser-ho. Va ser protagonitzat per Aina Clotet i Paula Jornet. Mestanza es batrà en la final amb Bernat Molina el 13 de desembre.