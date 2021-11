«Penso que la música és a l’ADN de la família, a partir primer del meu pare Bebo, i els meus fills espontàniament han seguit aquest camí i me’n sento molt orgullós», assegura el pianista Chucho Valdés, que aquest dissabte serà a l’Auditori de Girona en un concert que oferirà sol al piano per fer «un recorregut important per tota la música, sobretot la cubana, el jazz i molts altres gèneres».

Músic per genètica i per vocació, el pianista cubà suma més de sis dècades sobre l’escenari perquè va començar als quinze anys, ara en fa seixanta-cinc, tocant amb l’orquestra del seu pare, Bebo Valdés.

Assegura que encara no pensa retirar-se, perquè el que el motiva per seguir sobre l’escenari és «l’amor a la música i al públic». «És la meva manera de comunicar les meves inquietuds musicals i això em dona inspiració per seguir i, per tant, crec que tinc corda per a estona», afirma l’intèrpret, una de les figures més influents del jazz afrocubà modern.

De fet, explica ara està treballant de forma simultània en tres projectes diferents i assegura que «no és per demostrar res, és que encara queda molt per fer i investigar».

Tot i l’experiència, però, diu que encara es posa nerviós abans de sortir a tocar en un concert. «Això sempre, som el primer dia, i dura fins que s’aconsegueix una relació entre l’audiència i l’artista», afirma.

Després de passar-se tot l’estiu de gira, aquesta tardor Valdés continua a la carretera, però sempre troba un forat per seguir component: «els temps de composició són relatius, només és quan estic molt inspirat. Moltes vegades he compost obres dins d’una gira i, altres vegades, a casa meva, assegut al piano, però mai és igual».

De fet, continua, tot i que el confinament «va ser un temps dur i molt difícil», va aprofitar el temps de reclusió per compondre i estudiar molt el piano.

«Durant la pandèmia he compost una de les obres més importants de la meva carrera, un tribut a Olodumare», assenyala. Es titula La creació i a partir de la figura d’Olodumare, divinitat dels orishes de Nigeria, platenja una suite per a big band, percussió i veu basada en els ritmes de la religió ioruba per recórrer les arrels africanes que hi ha a la cultura cubana. La va presentar la setmana passada a Barcelona.