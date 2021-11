Amb les seves veus úniques i singulars i una acurada posada en escena -amb un cercle lluminós i unes lleugeres capes d’electrònica- Marta Torrella i Helena Ros van transformar diumenge la sala de Cambra de l’Auditori de Girona en un petit i càlid temple per presentar en viu el seu primer llarga durada, Fiat Lux, interpretat per a l’ocasió en forma de contundent ritual de polifonies espirituals. Partint del record, la nostàlgia i els sentiments evocats, els tres eixos centrals del disc, Tarta Relena va anar desgranant un repertori tan atrevit com fascinant començant i acabant amb Las alamedas, una deliciosa versió del poema Federico García Lorca musicada per Manuel Oltra.

En poc més d’una hora de concert, en el qual també van intercalar alguns temes dels EP’s -Ora pro nobis (2019) i Intercede pro nobis (2020)- les barcelonines van brillar especialment amb talls com El suïcidi i el cant -basada en els versos que improvisen les dones pashtún de l’Afganistan-, Safo, Nunc aperuit nobis o Imperayritz de la ciutat joyosa, donant forma a un ritual del tot catàrtic, al qual el públic que omplia la sala es va rendir de principi a fi amb llargues i honestes ovacions.