El cinema Truffaut de Girona és l'única sala catalana que celebrarà la Nit del Cinema Europeu, un esdeveniment divulgatiu per celebrar la riquesa de la cultura cinematogràfica europea i acostar-la als ciutadans. La iniciativa Nit del Cinema Europeu - Compartint històries que estimem, organitzada per Europa Creativa Media, en col·laboració amb Europa Cinemas, es durà a terme entre el 6 i el 10 de desembre de 2021 a més de 80 ciutats d'Europa i arribarà a més de 14.500 persones.

Una de les sales escollides per aquest esdeveniment és el Truffaut, l'única en tot Catalunya i entre les quatre triades arreu de l'Estat. Hi participarà divendres 10 de desembre a les 7 amb la projecció de la pel·lícula francesa Eiffel (Martin Bourboulon, 2021), on es narra la vida i obra de l'enginyer Gustave Eiffel.

L'acte serà presentat per Pere Freixas i Camps, doctor en història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona i director del Museu d'Història de Girona entre els anys 1981 i 2013, el qual acostarà també el llegat d'Eiffel i la seva companyia a la ciutat de Girona. Després de la sessió, s'oferirà un piscolabis per a tots els assistents a l'acte.