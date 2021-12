La Càtedra Josep Pla preveu posar en marxa l'any 2022 una plataforma digital, que es dirà 'Pla Digital', amb articles publicats per Josep Pla entre 1917 i 1980. Xavier Pla, director de la Càtedra Josep Pla, ha explicat aquest dimecres que inclouran els articles publicats per Josep Pla, escanejats i descarregables. «És una feina immensa i hem quedat desbordats perquè estem treballant amb una seixantena de capçaleres, entre diaris i revistes, i uns 7.000 articles», ha dit. El projecte de la Càtedra Josep Pla s'està fent en col·laboració amb la Fundació Pla i l'editorial Destino.

Xavier Pla ha manifestat que si poden l'any que ve obriran Josep Pla digital, que serà una plataforma amb un buscador de noms i es podran ordenar els articles per llengua i per anys. Es podrà saber per exemple que va publicar Pla als anys 40 o quins articles va escriure sobre Berlín o Buenos Aires. Ha admès que els està resultant difícil tirar endavant el projecte perquè parlen de 60 capçaleres amb articles publicats entre el 17 i el 80. «És impossible incloure tots els articles», ha reconegut, però sí que posen en marxa la plataforma i inclouran l'avís que hi segueixen treballant. Xavier Pla ha remarcat que «la capacitat de treball periodística de l'escriptor és absolutament inusual. Passa molts anys de la seva vida fent quatre o cinc articles a la setmana i no són peces breus».