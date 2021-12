El col·lectiu escènic HOTEL estrenaran al Temporada Alta i al Mercat de les Flors el seu nou espectacle, 'Habitació 11: La Honte'. El grup de ballarins que formen Laia Duran, Rober Gómez, Anna Hierro, Èlia López i Lorena Nogal, nascut fa tres anys amb la idea de treballar amb un director extern i diferent en cada producció, s'han posat aquest cop a les mans de la coreògrafa argentina establerta a Bèlgica Lisi Estaras. Junts, han creat un espectacle que mira de reflectir a través del moviment el sentiment de vergonya ('la honte', en francès). Algunes de les «anècdotes» que reflecteix el muntatge tenen a veure amb «moments humiliants» viscuts pels mateixos ballarins en l'exercici de la professió i que Estaras no s'ha estat d'incloure.

Lisi Estaras ha celebrat aquest dimecres la col·laboració amb HOTEL, i ha assenyalat les virtuts de treballar amb «un grup autogestionat» com aquest, així com la «carta blanca» que els artistes li han donat. El tema de l'obra va aflorar espontàniament, i ella va proposar una aproximació que no passés per «representar la vergonya» sinó traduir tot el que aquest sentiment pot arribar a provocar en la seva fiscalitat. «És un sentiment subtil i difícil de representar», ha fet notar. L'espectacle està basat en la idea de «què pensa el ballarí quan està executant el moviment, en la diferència entre el que es diu i es fa, o es veu», ha detallat. És la mirada de l'altre el que provoca la vergonya, ha afegit la coreògrafa, i en aquest sentit ha relatat que l'espectacle està marcat pel seu descobriment que la majoria d'anècdotes que li explicaven els ballarins sobre instants de vergonya tenien a veure amb moments humiliants viscuts en l'exercici de la professió.

«Necessitava posar-ho també a l'obra, són experiències amb què sento molta empatia, en què l'espectador es pot veure també reflectit; situacions que a vegades a un li poden fer riure, però que han marcat qui les ha viscut», reflexionava aquest matí. Contenta amb el resultat del treball amb HOTEL, la coreògrafa ha dit que l'espectador assistirà a un espectacle «amb molta energia i també amb humor, molt important en la dansa». 'La honte', que s'estrena el divendres 3 de desembre al teatre El Canal de Girona (Festival Temporada Alta) i del 9 al 12 de desembre al Mercat de les Flors, recull d'aquesta manera l'experiència de cinc ballarins i planteja dubtes com els que té un ballarí quan es prepara per a l'acció o mentre executa els seus moviments. Són els cinc integrants d'HOTEL Col·lectiu Escènic, un grup d'artistes exestudiants de l'Institut del Teatre fa tres anys, que tornen a posar en pràctica la idea que va donar origen a la companyia, la de posar-se en mans d'un creador o creadora externs per a crear una peça que expliqui el seu món interior. La idea de convidar a un director extern explica el nom del projecte, el d'un hotel en què s'ofereix una habitació a cadascun dels convidats.