L’Auditori de Girona donarà el tret de sortida a la temporada de Nadal el pròxim 10 de desembre amb un concert de Joan Garrido & The Global Band, una proposta en què el cantant s’uneix als deu músics d’una big band per a posar un toc personal a estàndards nadalencs tan coneguts com com All I want for Christmas o Let it snow.

«Hem tractat cada cançó de nou, no partint del que ja s’havia fet, sinó amb ganes de crear una identitat pròpia, i em fet transformacions fortes», assegura el cantant.

«La gent que ha sentit A silent night no la sentirà igual, hi trobarà una marxa impressionant!», explica Garrido, sortit de la factoria d’Operación Triunfo sobre aquest projecte musical, que compta amb arranjaments de Francesc Cassú, també director de la banda.

El projecte, aixoplugat per la discogràfica gironina Música Global, va néixer per la predilecció de Garrido pel swing i el jazz, un tipus de música que escoltava molt a casa perquè els seus pares són músics, i pels temes nadalencs.

«Sempre he tingut la il·lusió de fer un disc d’aquest tipus, perquè he escoltat els àlbums de Nadal de multitud d’artistes diferents, i he tingut la sort d’anar més enllà, perquè Christmas songs 4 new times no és un àlbum, és tot un projecte. Vam començar per l’enregistrament del disc l’any passat i ara li donem continuïtat amb l’espectacle», explica.

Ho fa al costat d’una big band, «un somni i un privilegi en els temps que corren», diu Joan Garrido, que bromeja dient que «tenint un grup de músics així al darrere, gairebé tot va sol».

Junts van enregistrar a l’estudi de gravació d’Aiguaviva 44.1 el disc Christmas songs 4 new times el setembre del 2020 i ara el pugen a l’escenari, després que la pandèmia els impedís fer-ho l’any passat.

El projecte escènic, obra de l’actor Ivan Lavanda, s’estrenarà a l’Auditori Girona, amb una proposta «molt dinàmica, amb molta interacció i ambients diferents, res a veure amb un concert estàtic», assenyala.

A més de la posada en escena, explica el mallorquí, Lavanda «s’ha implicat a fons» en l’apartat interpretatiu de l’espectacle i en la imatge visual del projecte, tant les fotografies promocionals com els videoclips.

Nou treball el 2022

Aquest any d’aturada forçada, però, no se l’ha passat de braços plegats, perquè Garrido i la Global Band ja estan treballant en un disc nou, que sortirà el 2022 i del qual no vol avançar pràcticament res.

«Serà molt diferent del de Nadal, hem fet una passa endavant i hi ha cançons clàssiques i més modernes, amb versions i temes inèdits, alguns compostos per mi», explica. De moment, ja n’han sortit dos singles, una versió en clau de swing de September d’Earth, Wind & Fire i I never thought, un tema pop amb arranjaments de big band escrit per ell mateix.

A més, com fa des que va sortir de l’Acadèmia d’OT, Garrido continua escrivint les seves pròpies cançons amb la voluntat, més endavant, d’engegar també un projecte més personal.

Concert d’Any Nou, el Messies Participatiu i nadales per a nadons

El concert de Joan Garrido & The Global Band és la primera cita nadalenca a l’Auditori de Girona, però no l’única. Durant aquest mes de desembre, la sala oferirà propostes com el tradicional concert de Cor Geriona (18 de desembre) o el Messies Participatiu (23 de desembre), en què 150 cantaires sumen esforçps per interpretar el famós oratori de Handel.

També hi haurà propostes pel públic familiar, com les tres sessions de Nadales pels més menuts (19 de desembre), a càrrec de la companyia gironina Pels més menuts, adreçada a espectadors de zero a tres anys. I ja el 27, l’Strauss Festival Orchestra & Strauss Festival Ballet Ensemble oferiran un Gran Concert d’Any Nou amb alguns dels clàssics dels Strauss, com Al bell Danubi Blau o la Marxa Radetzky.